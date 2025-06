Processo Seletivo da Saúde: provas serão realizadas nesta terça-feira (17) Aproximadamente mil candidatos realizam nesta terça-feira (17), as provas do processo seletivo, aberto pela Prefeitura de Lucas do...

Momento MT|Do R7 17/06/2025 - 12h37 (Atualizado em 17/06/2025 - 12h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share