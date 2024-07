Processo Seletivo da UAB: Inscrições prorrogadas para cursos de especialização

A coordenação geral da Universidade Aberta do Brasil (UAB) informa que foram prorrogadas as inscrições para o Processo Seletivo específico, voltado para dois cursos de especialização, sendo o de novas tecnologias e linguagens no ensino de língua e literatura e o de ensino de matemática.

