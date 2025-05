Procon alerta para cuidados extras nas compras de véspera do Dia dos Mães O Procon de Rondonópolis alerta sobre a importância de manter a atenção nas coisas simples no momento das compras do presente para...

O Procon de Rondonópolis alerta sobre a importância de manter a atenção nas coisas simples no momento das compras do presente para o Dia das Mães, comemorado neste domingo (11). No momento da compra do produto, é fundamental verificar a qualidade do item e o preço, tanto à vista quanto a prazo, que deverá estar legível para que o cliente não tenha dúvida do valor a se desembolsado.

Para mais dicas e informações, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: