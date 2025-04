Procon apreende produtos impróprios para consumo antes do feriado prolongado O Procon Rondonópolis realizou fiscalização com apreensão de produtos com data de validade vencida sendo comercializados num mercado... Momento MT|Do R7 16/04/2025 - 23h05 (Atualizado em 16/04/2025 - 23h05 ) twitter

O Procon Rondonópolis realizou fiscalização com apreensão de produtos com data de validade vencida sendo comercializados num mercado da região central, na semana que antecede à Páscoa. A ação tem objetivo de retirar produtos impróprios para o consumo e tranquilizar os clientes que irão às compras para o feriado prolongado, que começa nesta a Sexta-feira Santa e vai até segunda (Dia de Tiradentes). Consulte no nosso parceiro Momento MT para ler a matéria completa! Leia Mais em Momento MT: Botafogo e São Paulo empatam em jogo movimentado no Brasileirão

