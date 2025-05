Procon convida escolas e instituições para 12ª Semana de Educação Financeira com foco em crianças e jovens

Momento MT |Do R7

O Procon Estadual anuncia a realização da 12ª Semana Nacional de Educação Financeira (SENEF), que será realizada de 12 a 18 de maio de 2025. Com o tema “Educação Financeira para Crianças e Jovens: Preparando a Sociedade para Escolhas Conscientes”, a iniciativa busca sensibilizar as novas gerações sobre a importância do planejamento e hábitos financeiros saudáveis desde a infância.

