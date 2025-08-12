Procon de Cuiabá cobra explicações sobre aumento repentino de combustíveis O Procon Municipal de Cuiabá notificou o Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo de Mato Grosso (Sindipetróleo) para...

O Procon Municipal de Cuiabá notificou o Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo de Mato Grosso (Sindipetróleo) para prestar esclarecimentos em relação ao aumento repentino de combustíveis. A explicação foi apresentada na manhã desta terça-feira (12), em uma reunião entre o presidente do Sindipetróleo, Claudyson Martins Alves, e a secretária-adjunta do órgão, Mariana Almeida Borges.

Para mais detalhes sobre essa situação e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: