Procon Diamantino passa a atender em novo endereço

A Prefeitura de Diamantino, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Cidadania informa que o Procon Municipal...

A Prefeitura de Diamantino, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Cidadania informa que o Procon Municipal já está realizando atendimentos em novo endereço, oferecendo mais comodidade e facilidade de acesso para a população.

