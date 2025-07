Procon Estadual alerta sobre golpe por mensagem de e-mail O Procon Estadual alerta a população de que golpistas estão encaminhando mensagens falsas em nome do órgão. Enviadas por e-mail, as...

O Procon Estadual alerta a população de que golpistas estão encaminhando mensagens falsas em nome do órgão. Enviadas por e-mail, as mensagens comunicam intimações ou agendamentos em unidades do Procon na Capital. O Procon é vinculado à Secretaria de Assistência Social e Cidadania (Setasc), O mesmo tipo de golpe também já foi constatado em municípios do interior de Mato Grosso, utilizando o nome de Procons Municipais.

Saiba mais sobre como se proteger desses golpes e consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: