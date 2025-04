Procon Estadual lança campanha orientativa “Autista também é consumidor” Em alusão ao Dia Mundial de Conscientização do Autismo, comemorado no dia 2 de abril, o Procon-MT, órgão vinculado à Secretaria de... Momento MT|Do R7 02/04/2025 - 18h27 (Atualizado em 02/04/2025 - 18h27 ) twitter

Em alusão ao Dia Mundial de Conscientização do Autismo, comemorado no dia 2 de abril, o Procon-MT, órgão vinculado à Secretaria de Assistência Social e Cidadania (Setasc), lança a campanha “Autista também é consumidor”. A secretária adjunta do Procon-MT, Cristiane Vaz, salienta que a intenção é chamar a atenção da população e dos fornecedores para os direitos dos consumidores autistas.

Saiba mais sobre essa importante iniciativa e os direitos dos consumidores autistas consultando a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

