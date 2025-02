Procon Estadual não terá atendimento presencial e por WhatsApp nesta sexta-feira (21)

A Secretaria Adjunta de Proteção e Defesa dos Direitos do Consumidor (Procon-MT), da Secretaria de Assistência Social e Cidadania (Setasc), não terá atendimento ao público na próxima sexta-feira (21.2). Neste dia, com a finalidade de melhorar a qualidade do atendimento prestado à população, todos os servidores da Coordenação de Atendimento do Procon-MT estarão participando de curso presencial de Capacitação Técnica, que acontece no Centro de Eventos do Pantanal, das 8h às 17h.

