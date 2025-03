Procon Estadual prepara programação especial para o Dia Mundial do Consumidor No Dia Mundial do Consumidor, celebrado em 15 de março, a Secretaria Adjunta de Proteção e Defesa dos Direitos do Consumidor (Procon... Momento MT|Do R7 10/03/2025 - 18h07 (Atualizado em 10/03/2025 - 18h07 ) twitter

No Dia Mundial do Consumidor, celebrado em 15 de março, a Secretaria Adjunta de Proteção e Defesa dos Direitos do Consumidor (Procon-MT), vinculada à Secretaria de Assistência Social e Cidadania (Setasc), irá desenvolver uma programação especial para os consumidores: o 'Procon perto de você'. A ação, aberta a todos os consumidores, acontece na Escola Estadual Rafael Rueda, localizada no bairro Pedra 90, das 8h30 às 16h, no próximo sábado (15.3). Serão oferecidos diversos serviços pelo Procon Estadual e por órgãos parceiros, como orientação sobre direitos do consumidor, registro de reclamação contra fornecedores, segunda via de certidões (nascimento, casamento e óbito), plastificação de documentos, foto 3×4, orientação ao trabalhador com o Sistema Nacional de Emprego (Sine), orientação e divulgação dos programas Ser Família Capacita e Ser Família Habitação, entre outros.

