Procon Estadual promove curso para qualificar atendimento ao consumidor

A Secretaria Adjunta de Proteção e Defesa dos Direitos do Consumidor (Procon-MT), órgão ligado à Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania (Setasc), promoveu, nesta quarta-feira (30.7), uma capacitação para a equipe de atendimento do órgão. A formação reuniu cerca de 50 servidores que realizam o atendimento direto ao público consumidor. O objetivo da capacitação foi aprimorar e padronizar a qualidade do atendimento prestado pelo Procon Estadual à população de Mato Grosso. Saiba mais sobre como o Procon está se preparando para oferecer um atendimento de excelência consultando a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Corpo de Bombeiros localiza corpo de jovem no Rio Vermelho

