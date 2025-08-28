Procon Estadual promove palestras no CRAs e no Lar dos Idosos em São José do Rio Claro São José do Rio Claro (370 km de Cuiabá) está recendo, nesta quarta e quinta-feira (27 e 28.8), servidores da Secretaria Adjunta de...

São José do Rio Claro (370 km de Cuiabá) está recendo, nesta quarta e quinta-feira (27 e 28.8), servidores da Secretaria Adjunta de Proteção e Defesa dos Direitos do Consumidor (Procon-MT), para palestras no Centro de Referência de Assistência Social (CRAs) e no Lar dos Idosos do município. De acordo com a secretária adjunta do Procon Estadual, Cristiane Vaz, mais 70 pessoas irão participar das palestras e terão a oportunidade de aprender sobre Direitos Básicos do Consumidor e tirar dúvidas com a equipe do Procon Estadual, órgão vinculado à Secretaria de Assistência Social e Cidadania (Setasc).

