Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Procon intervém e concessionária ressarce clientes cobrados de maneira indevida

Órgão de defesa do consumidor verificou que cobrança de esgoto estava sendo feita em unidades ainda não interligadas à rede coletora...

Momento MT

Momento MT|Do R7

Órgão de defesa do consumidor verificou que cobrança de esgoto estava sendo feita em unidades ainda não interligadas à rede coletora

Para saber mais sobre como o Procon está atuando em defesa dos consumidores e as medidas tomadas, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.