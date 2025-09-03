Procon intervém e concessionária ressarce clientes cobrados de maneira indevida Órgão de defesa do consumidor verificou que cobrança de esgoto estava sendo feita em unidades ainda não interligadas à rede coletora...

Órgão de defesa do consumidor verificou que cobrança de esgoto estava sendo feita em unidades ainda não interligadas à rede coletora

Para saber mais sobre como o Procon está atuando em defesa dos consumidores e as medidas tomadas, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: