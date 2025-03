Procon Municipal promove ações em comemoração ao Dia Mundial do Consumidor Ação em Várzea Grande tem como alvo os alunos da rede municipal que vão participar de palestras que abordam economia e direitos assegurados... Momento MT|Do R7 12/03/2025 - 21h26 (Atualizado em 12/03/2025 - 21h26 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Ação em Várzea Grande tem como alvo os alunos da rede municipal que vão participar de palestras que abordam economia e direitos assegurados, para que eles se tornem multiplicadores em suas casas.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todas as ações do Procon Municipal!

Leia Mais em Momento MT:

Proposta prevê estratégia educativa para reação aos desastres climáticos

Polícia Civil apreende drogas de facção criminosa enterradas em quintal de casa em Várzea Grande

Polícia Civil autua em flagrante autores de violência contra adolescente e criança