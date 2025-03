“Procon na Escola” marca início das atividades em comemoração ao Dia Mundial do Consumidor Alunos da Escola Municipal de Educação Básica (EMEB) ‘Júlio Domingos de Campos’ receberam palestras interativas sobre educação financeira... Momento MT|Do R7 13/03/2025 - 21h30 (Atualizado em 13/03/2025 - 21h30 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Alunos da Escola Municipal de Educação Básica (EMEB) ‘Júlio Domingos de Campos’ receberam palestras interativas sobre educação financeira e direitos do consumidor. O Procon Municipal de Várzea Grande iniciou as atividades em homenagem ao Dia Mundial do Consumidor nesta quinta-feira (13) com o “Procon na Escola”. Os alunos da Escola Municipal de Educação Básica (EMEB) ‘Júlio Domingos de Campos’ receberam palestras interativas sobre educação financeira e direitos do consumidor, além de um brinde comemorativo.

Saiba mais sobre essa importante iniciativa e suas implicações acessando a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT:

PF extradita cidadão britânico investigado por tráfico de drogas na Inglaterra

GT para proteção dos animais discute maus tratos em primeira reunião

Forças de segurança realizam coletiva sobre investigações e prisões de envolvidos no assassinato de adolescente grávida