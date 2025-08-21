Procon notifica empresa de eventos por irregularidade na venda de meia-entrada O Procon Municipal, vinculado à Secretaria de Ordem Pública (Sorp), fiscalizou e notificou, na tarde desta quarta-feira, uma empresa... Momento MT|Do R7 21/08/2025 - 19h58 (Atualizado em 21/08/2025 - 19h58 ) twitter

O Procon Municipal, vinculado à Secretaria de Ordem Pública (Sorp), fiscalizou e notificou, na tarde desta quarta-feira, uma empresa de marketing e promoção de eventos suspeita de descumprir a legislação referente à meia-entrada na venda de ingressos para uma festividade na capital. A operação foi conduzida pela secretária-adjunta do Procon, Mariana Almeida Borges, com apoio de fiscais da Sorp. A ação teve início após denúncia recebida pelo canal do Procon via WhatsApp, na qual o consumidor anexou um print comprovando que o valor da meia-entrada não correspondia à metade do valor do ingresso inteiro, como determina a legislação. Para mais detalhes sobre essa fiscalização e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Agricultura familiar de Nova Monte Verde recebe investimentos da Seaf

