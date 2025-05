Procon realiza fiscalização de rotina em estabelecimentos noturnos Bares, lanchonetes e restaurantes foram fiscalizados pelo Procon de Rondonópolis na última sexta-feira (16) à noite. A ação era de... Momento MT|Do R7 19/05/2025 - 19h36 (Atualizado em 19/05/2025 - 19h36 ) twitter

Bares, lanchonetes e restaurantes foram fiscalizados pelo Procon de Rondonópolis na última sexta-feira (16) à noite. A ação era de rotina com o objetivo de verificar se as informações disponibilizadas pelos estabelecimentos aos clientes estavam de acordo com o do Código de Defesa do Consumidor (CDC) e também legislações afins, como a de apoio e segurança às mulheres.

Para mais detalhes sobre as irregularidades encontradas e as medidas que os estabelecimentos devem tomar, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

