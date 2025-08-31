Procon recomenda instalação de ilhas de hidratação em eventos ao ar livre em Cuiabá O Procon Municipal de Cuiabá está recomendando a instalação de ilhas de hidratação em eventos realizados ao ar livre na capital, especialmente...

O Procon Municipal de Cuiabá está recomendando a instalação de ilhas de hidratação em eventos realizados ao ar livre na capital, especialmente durante o período de altas temperaturas, que vai de julho a outubro. A medida tem como objetivo garantir acesso gratuito à água potável e prevenir casos de desidratação em meio ao calor intenso característico da região.

