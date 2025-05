Momento MT |Do R7

Procon reúne produtores rurais e Energisa para solucionar oscilações na Morocó Uma equipe técnica da Energisa deve percorrer ainda hoje (segunda-feira, 26 de maio) a Linha Morocó para avaliar, in loco, a situação...

Uma equipe técnica da Energisa deve percorrer ainda hoje (segunda-feira, 26 de maio) a Linha Morocó para avaliar, in loco, a situação da rede de distribuição de energia elétrica. O mapeamento da rede vai subsidiar a elaboração de um plano de ação para deixar no passado quedas e as oscilações de energia elétrica.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todas as informações sobre essa importante reunião!

Leia Mais em Momento MT: