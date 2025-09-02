Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Procon Várzea Grande orienta servidores sobre empréstimos e cartões consignados

A principal recomendação é que os consumidores evitem decisões por impulso, pesquisando em diferentes instituições bancárias, comparando...

Momento MT

Momento MT|Do R7

Momento MT

A principal recomendação é que os consumidores evitem decisões por impulso, pesquisando em diferentes instituições bancárias, comparando taxas de juros e observando a forma de amortização.

Consulte no nosso parceiro Momento MT para ler a matéria completa!

Leia Mais em Momento MT:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.