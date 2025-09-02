Procon Várzea Grande orienta servidores sobre empréstimos e cartões consignados A principal recomendação é que os consumidores evitem decisões por impulso, pesquisando em diferentes instituições bancárias, comparando... Momento MT|Do R7 02/09/2025 - 12h58 (Atualizado em 02/09/2025 - 12h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Momento MT

A principal recomendação é que os consumidores evitem decisões por impulso, pesquisando em diferentes instituições bancárias, comparando taxas de juros e observando a forma de amortização.

Consulte no nosso parceiro Momento MT para ler a matéria completa!

Leia Mais em Momento MT:

Saúde orienta a população sobre cuidados pra evitar o contato com o ácaro de pássaros

Sorriso realizará audiência pública sobre LDO 2026 e metas fiscais do 2º quadrimestre de 2025

Botelho vistoria obras de pavimentação no Osmar Cabral e Coxipó do Ouro