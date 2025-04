Procon verifica denúncia e comprova irregularidades em supermercado de bairro O Procon Rondonópolis notificou nesta segunda-feira (28) um supermercado no Jardim Gramado, depois de receber denúncias de consumidores... Momento MT|Do R7 28/04/2025 - 17h41 (Atualizado em 28/04/2025 - 17h41 ) twitter

O Procon Rondonópolis notificou nesta segunda-feira (28) um supermercado no Jardim Gramado, depois de receber denúncias de consumidores que se sentiram lesados por se depararem com produtos sem preço e outros impróprios para consumo. A fiscalização do órgão apreendeu produtos com data de validade vencida, um deles, um pacote de bolacha de chocolate vencido há mais de um mês que permanecia em exposição na gôndola. Os outros itens apreendidos foram: refrigerante, suco em pó, chocolates e mortadela.

