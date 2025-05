Procon VG dá dicas de segurança para o antes e depois das compras Data traz forte apelo emocional e que beneficia muito o comércio. No entanto, é preciso evitar ciladas que podem vir das compras por... Momento MT|Do R7 08/05/2025 - 17h07 (Atualizado em 08/05/2025 - 17h07 ) twitter

Data traz forte apelo emocional e que beneficia muito o comércio. No entanto, é preciso evitar ciladas que podem vir das compras por impulso e da pressa, e resultar no comprometimento do presente e do orçamento. O Dia das Mães está chegando, será comemorado no próximo domingo (11), e o Procon de Várzea Grande lança um alerta para as compras de última hora que podem gerar desatenção, por parte consumidor. A pressa pode levar às ciladas.

