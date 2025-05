Procon-VG orienta sobre uso do cartão de crédito consignado e a cultura do endividamento Uso sem responsabilidade pode levar ao superendividamento e à inadimplência O Cartão de Credito Consignado vem se tornando uma modalidade... Momento MT|Do R7 26/05/2025 - 20h36 (Atualizado em 26/05/2025 - 20h36 ) twitter

Uso sem responsabilidade pode levar ao superendividamento e à inadimplência O Cartão de Credito Consignado vem se tornando uma modalidade bastante popular, especialmente junto aos servidores públicos e aposentados/pensionistas, já que parte do débito mensal vai direto para a folha de pagamento. Mas essa pode não ser a melhor para acesso do crédito, que em muitas das vezes, é buscado como forma de contratação de empréstimo. O alerta vem do Procon de Várzea Grande.

Consulte no nosso parceiro Momento MT para saber mais sobre como evitar o endividamento e ter uma saúde financeira melhor!

