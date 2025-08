Procurador de Justiça avalia avanços nas tratativas em prol do povo Warao O secretário municipal de Meio Ambiente, José Afonso Portocarrero atendeu na Prefeitura de Cuiabá, em uma reunião de alinhamento de... Momento MT|Do R7 04/08/2025 - 11h38 (Atualizado em 04/08/2025 - 11h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O secretário municipal de Meio Ambiente, José Afonso Portocarrero atendeu na Prefeitura de Cuiabá, em uma reunião de alinhamento de ações que são estudadas referentes ao povo Warao, que busca um espaço definitivo para moradias. Na oportunidade foi informado que uma ação civil pública tramita sobre o assunto na Justiça Federal e que um plano de trabalho está previsto para ser apresentado e protocolizado no processo até o dia 12 de agosto com atribuições envolvendo todos os entes federados. Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes sobre as tratativas em prol do povo Warao! Leia Mais em Momento MT: Deputados retomam votações nesta semana no Plenário e nas comissões

PF investiga possível compra de votos em Imperatriz

Comissão da Câmara debate cotas para pessoas com deficiência nas universidades