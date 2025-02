Procurador de Justiça e primeira-dama de Cuiabá debatem projetos O atendimento integral a crianças e adolescentes com Transtorno do Espectro Autista (TEA) em Cuiabá foi o tema de uma reunião entre...

O atendimento integral a crianças e adolescentes com Transtorno do Espectro Autista (TEA) em Cuiabá foi o tema de uma reunião entre o procurador de Justiça Paulo Roberto Jorge do Prado e a vereadora e primeira-dama de Cuiabá, Samantha íris. O pedido de agenda partiu da parlamentar e serviu para discutir propostas para melhorar a qualidade de vida e do atendimento recebido pelo público infantojuvenil com TEA na Capital.

