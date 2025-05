Procurador destaca importância de investimentos na educação Durante a solenidade de instalação da Frente Parlamentar em Defesa da Criança e do Adolescente, realizada na Assembleia Legislativa... Momento MT|Do R7 20/05/2025 - 11h57 (Atualizado em 20/05/2025 - 11h57 ) twitter

Durante a solenidade de instalação da Frente Parlamentar em Defesa da Criança e do Adolescente, realizada na Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT), na sexta-feira (16), o procurador de Justiça Paulo Roberto Jorge do Prado, da Procuradoria de Justiça Especializada na Defesa da Criança e do Adolescente, ressaltou a importância do papel do Legislativo na alocação de recursos públicos voltados à infância e juventude.Segundo o procurador de Justiça, a formatação da Lei Orçamentária Anual (LOA) é um momento crucial para garantir investimentos estruturantes na educação. Ele alertou que o enfrentamento às facções criminosas passa, necessariamente, por uma política educacional robusta e inclusiva.

