Procurador do MPMT aborda garantismo penal em curso do MPSE

Com o tema: “Tribunal do Júri: Proteção integral das vítimas, questões processuais controvertidas e discurso no júri“, o procurador de Justiça Antonio Sergio Cordeiro Piedade, coordenador do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional (Ceaf) – Escola Institucional do Ministério Público de Mato Grosso (MPMT), foi um dos palestrantes do curso “Tribunal do Júri”, realizado pelo Ministério Público de Sergipe (MPSE). O curso, realizado entre os dias 16 e 30 de junho, foi destinado à capacitação de membros e servidores do MPSE, com o objetivo de capacitar os participantes nas principais estratégias de atuação da acusação no procedimento do Tribunal do Júri, subsidiando um desempenho mais qualificado e eficiente no âmbito do processo penal, especialmente nos crimes dolosos contra a vida. Saiba mais sobre a importância do garantismo penal e a defesa das vítimas consultando a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Comissão aprova projetos para fortalecer o turismo sustentável em Mato Grosso

