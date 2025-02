Procurador-geral de Contas debate compras públicas com soluções inovadoras no Encontro Mato-Grossense de Municípios Crédito: Diego Rodrigues/MPC Procurador-geral do Ministério Público de Contas (MPC), Alisson Alencar, em palestra no Encontro Mato-...

Momento MT|Do R7 19/02/2025 - 20h06 (Atualizado em 19/02/2025 - 20h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share