Procuradoras e servidoras da Prefeitura de Cuiabá são homenageadas A Procuradoria Geral do Município, em parceria com a União dos Procuradores Municipais (Uniproc), realizou um café da manhã com servidores... Momento MT|Do R7 07/03/2025 - 17h27 (Atualizado em 07/03/2025 - 17h27 )

A Procuradoria Geral do Município, em parceria com a União dos Procuradores Municipais (Uniproc), realizou um café da manhã com servidores da categoria para celebrar o dia nacional da Advocacia Pública, comemorado nesta sexta-feira (7). As 13 procuradoras municipais em atividade e as servidoras públicas também foram homenageadas pelo Dia Internacional da Mulher, que será celebrado mundialmente no dia 8 de março. O Procurador Geral do Município, Luiz Antônio Araújo Júnior, destacou a importância da advocacia pública e da valorização das mulheres no ambiente profissional.

Lei do Feminicídio completa 10 anos como marco de proteção à mulher

Ex-presidentes da CRE vão debater desafios no cenário internacional