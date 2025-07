Procuradoria atende presencialmente das 7h às 18h A Procuradoria Geral do Município segue com atendimento aos contribuintes funcionando de segunda a sexta-feira, das 7h às 18h, inclusive...

A Procuradoria Geral do Município segue com atendimento aos contribuintes funcionando de segunda a sexta-feira, das 7h às 18h, inclusive no horário de almoço. Desde o início do ano, o setor opera com o horário estendido para melhor atender a população.

