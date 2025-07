Procuradoria da Mulher e da Família passa a contar com espaço físico na Câmara de Rondonópolis Procuradoria da Mulher e da Família passa a contar com espaço físico na Câmara de Rondonópolis. A Procuradoria da Mulher e da Família...

Procuradoria da Mulher e da Família passa a contar com espaço físico na Câmara de Rondonópolis. A Procuradoria da Mulher e da Família da Câmara Municipal de Rondonópolis passa a contar com um espaço físico para atendimento. O anúncio foi feito pela vereadora Kalynka Meirelles durante a 30ª sessão ordinária, realizada nesta quarta-feira (30). Criada em 2022 por iniciativa da própria vereadora, com apoio de todos os parlamentares, a Procuradoria já realizou ações em escolas, panfletagens e articulações com órgãos como a Defensoria Pública, a Promotoria de Justiça e a Delegacia da Mulher.

