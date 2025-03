Procuradoria da Mulher e Escola do Legislativo da Câmara realizam Feira de Artesanato Procuradoria da Mulher e Escola do Legislativo da Câmara realizam Feira de Artesanato. A Procuradoria da Mulher e da Família e a Escola...

Procuradoria da Mulher e Escola do Legislativo da Câmara realizam Feira de Artesanato. A Procuradoria da Mulher e da Família e a Escola do Legislativo da Câmara Municipal de Rondonópolis está realizando a Feira do Artesanato do Mês das Mulheres. O evento é uma forma de homenagear as mulheres e proporcionar uma renda extra, além de aproximar essas mulheres do Legislativo.

