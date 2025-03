Procuradoria Especial atua no enfrentamento à violência e à discriminação contra a mulher A subprocuradora da Mulher, Francielle Brustolin Foto: JLSIQUEIRA/ALMT Em março de 2015 o feminicídio foi tipificado no código penal... Momento MT|Do R7 07/03/2025 - 18h29 (Atualizado em 07/03/2025 - 18h29 ) twitter

A subprocuradora da Mulher, Francielle Brustolin Foto: JLSIQUEIRA/ALMT Em março de 2015 o feminicídio foi tipificado no código penal, por meio da Lei 13.104/2015. Mas este não é o único crime do qual elas são vítimas. A violência de gênero se manifesta diferentes maneiras, seja ela física, sexual, moral, emocional, patrimonial, processual, entre outras. Com foco no combate às violências sofridas por elas e no fortalecimento da Rede de Proteção e Atendimento à Mulher, desde 2023 a Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT) conta com a Procuradoria Especial da Mulher.

