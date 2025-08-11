Procuradoria-Geral e Procon solicitam informações sobre preços da Exposul A Procuradoria-Geral do Município de Rondonópolis e a Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon) estão solicitando do...

A Procuradoria-Geral do Município de Rondonópolis e a Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon) estão solicitando do Sindicato Rural de Rondonópolis, realizador da 51ª Exposul, informações detalhadas sobre preços de fornecedores de bebidas e alimentos, assim como detalhamento dos preços praticados ao consumidor final durante os dias do evento. O objetivo é avaliar se houve ou não a prática de preços abusivos.

