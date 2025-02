Procurados por roubo e tráfico foram presos pela Polícia Civil em Guiratinga Duas pessoas que estavam foragidas da Justiça tiveram o mandado de prisão cumpridos pela Polícia Civil, nesta segunda-feira (27.01),... Momento MT|Do R7 27/01/2025 - 20h27 (Atualizado em 27/01/2025 - 20h27 ) twitter

Duas pessoas que estavam foragidas da Justiça tiveram o mandado de prisão cumpridos pela Polícia Civil, nesta segunda-feira (27.01), em ação conjunta da Gerência Estadual de Polinter e Capturas e Delegacia e Delegacia de Guiratinga. Um dos capturados, de 30 anos, estava com o mandado de prisão em aberto por crime de roubo, decretado pela Vara Única de Guiratinga. O outro foragido, de 32 anos, estava com o mandado de prisão decretado pela quarta vara criminal da cidade de Rondonópolis pelo crime de tráfico de drogas. A prisão dos foragidos foi possível após a troca de informações entre as duas unidades, sendo realizado a identificação do paradeiro dos procurados e imediatamente as diligências para cumprimento dos respectivos mandados.

