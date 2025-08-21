Produção e exportações de carne suína devem crescer em 25 e 26 A Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA) divulgou nesta quarta-feira (20.08) as projeções para a suinocultura nacional nos...

A Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA) divulgou nesta quarta-feira (20.08) as projeções para a suinocultura nacional nos próximos dois anos, indicando continuidade no avanço da produção e das exportações, ainda que em ritmo moderado.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro das previsões para o setor!

Leia Mais em Momento MT: