Momento MT |Do R7

Produtividade: 76 projetos aprovados na Câmara de Cuiabá são sancionados pela Prefeitura em três meses SECOM – Câmara Municipal de Cuiabá A Câmara Municipal de Cuiabá apresentou 266 propostas de lei só no primeiro trimestre de 2025. Desse...

SECOM – Câmara Municipal de Cuiabá

A Câmara Municipal de Cuiabá apresentou 266 propostas de lei só no primeiro trimestre de 2025. Desse total, 76 projetos — entre leis complementares, substitutivas, de resolução ou decretos legislativos — já foram sancionados pelo Executivo entre fevereiro e abril deste ano. A presidente da Casa, vereadora Paula Calil (PL), destacou que esse resultado é fruto do trabalho conjunto dos parlamentares e mostra a alta produtividade do Legislativo.

Para mais detalhes sobre esses importantes avanços na Câmara Municipal, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: