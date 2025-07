Produtividade deve sustentar safra de inverno no Brasil, mesmo com área menor O plantio das culturas de inverno no Brasil avança em 2025 com um cenário de redução de área e cautela por parte dos produtores. Trigo...

Momento MT|Do R7 26/07/2025 - 10h57 (Atualizado em 26/07/2025 - 10h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share