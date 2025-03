Produtora anuncia o primeiro longa-metragem de Sorriso, estrelado por Zezé Motta As gravações de “Mãe Bonifácia” estão previstas para este ano Sorriso está prestes a entrar para a história do cinema nacional com...

As gravações de “Mãe Bonifácia” estão previstas para este ano Sorriso está prestes a entrar para a história do cinema nacional com a produção de seu primeiro longa-metragem: “Mãe Bonifácia”. O filme será realizado pela Produtora Artimagem, sob a liderança da produtora executiva Rosivania Reichert, professora, empresária e uma das grandes impulsionadoras do setor audiovisual no estado.

