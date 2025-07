Produtores de leite em Sergipe discutirão custos da produção

Nesta terça e quarta-feira, dias 15 e 16 de julho, produtores de leite em Sergipe participam de encontros presenciais voltados ao levantamento detalhado dos custos da atividade leiteira no estado. As reuniões fazem parte do projeto nacional Campo Futuro e ocorrem nos escritórios do Sebrae em Nossa Senhora da Glória e em Lagarto, distantes 115 km e 75 km, respectivamente da capital, Aracaju.

