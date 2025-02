Momento MT |Do R7

Produtores de soja de MT têm até 15 de fevereiro para cadastrar unidades de produção no Indea Os produtores de soja de Mato Grosso têm até 15 de fevereiro para realizar o cadastramento das unidades de produção junto ao Instituto...

Os produtores de soja de Mato Grosso têm até 15 de fevereiro para realizar o cadastramento das unidades de produção junto ao Instituto de Defesa Agropecuária do Estado (Indea). O cadastro é obrigatório, realizado anualmente através da internet, por meio do Sistema de Defesa Sanitária Vegetal (Sisdev). O produtor tem a opção também de realizar o cadastramento em uma das 140 unidades do Indea, espalhadas pelo Estado.

Saiba mais sobre os prazos e as obrigações acessando a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: