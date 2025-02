Produtores ganham prazo maior para identificar ovos a granel Os produtores de ovos ganharam um prazo a mais para se adequarem às novas regras de identificação individual dos produtos vendidos... Momento MT|Do R7 20/02/2025 - 10h26 (Atualizado em 20/02/2025 - 10h26 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Os produtores de ovos ganharam um prazo a mais para se adequarem às novas regras de identificação individual dos produtos vendidos a granel. O Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) adiou para 4 de setembro de 2025 a obrigatoriedade da marcação individual na casca dos ovos, que inicialmente entraria em vigor em março deste ano. A medida foi publicada no Diário Oficial da União e atende a pedidos do setor, que alegava a necessidade de mais tempo para adaptação às exigências. Saiba mais sobre as novas regras e como elas impactam o setor acessando a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Expoagro Nova Mutum 2025 será realizada entre 30 de junho e 5 de julho

Futevôlei pode se tornar modalidade esportiva oficial no Brasil

PF combate tráfico internacional de drogas