Produtores globais debatem estratégias para fortalecer mercado

Foz do Iguaçu (distante 630 km da capital, Curitiba), no Paraná, sedia, ao longo desta semana, a 27ª edição do Diálogo Internacional dos Produtores de Oleaginosas (IOPD), um dos principais fóruns globais voltados à cadeia de soja, milho e demais oleaginosas. O encontro, que começou na terça-feira (22.07) e segue até sexta (25), reúne lideranças e especialistas de sete países — Brasil, Estados Unidos, Canadá, Alemanha, França, Paraguai e Austrália — para discutir caminhos sustentáveis e estratégias de defesa comercial no atual cenário global.

