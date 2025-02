Produtores recebem oficina técnica de produção de mel

Momento MT |Do R7

Produtores rurais da Comunidade Bela Vista tiveram a oportunidade de aprender sobre a arte de produzir mel através do programa Agro da Gente, desenvolvido pela Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, Trabalho e Desenvolvimento Econômico. A oficina técnica para apicultores iniciantes de 2025 aconteceu na sexta-feira (24) no Sítio Recanto da Vovó, de propriedade de quatro irmãos e a matriarca da família, Hilda Alves dos Santos e contou com novos interessados na produção.

