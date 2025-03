Produtores rurais cobram soluções para endividamento e mudanças no Proagro A insatisfação dos agricultores familiares do Rio Grande do Sul com a falta de soluções para o endividamento rural e as dificuldades...

A insatisfação dos agricultores familiares do Rio Grande do Sul com a falta de soluções para o endividamento rural e as dificuldades no acesso ao Programa de Garantia da Atividade Agropecuária (Proagro) tem gerado mobilizações no estado.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todas as informações sobre as reivindicações dos produtores!

Leia Mais em Momento MT: