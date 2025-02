Momento MT |Do R7

Proerd lança operação para conscientizar crianças e adolescentes sobre uso de drogas e combate à violência A Polícia Militar de Mato Grosso, por meio do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (Proerd), lança na manhã...

A Polícia Militar de Mato Grosso, por meio do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (Proerd), lança na manhã desta quinta-feira (20.2), a “Operação Paz na Escola e Tolerância Zero à Prática de Crimes e Demais Delitos”, a partir das 8 horas, na Escola Estadual Tiradentes, no bairro Bela Vista, em Cuiabá.

