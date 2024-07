Professora do IFMT-Campus Barra do Garças Rumo à Irlanda para Especialização A professora Eliete Both, do IFMT-Campus Barra do Garças, foi selecionada como bolsista para fazer um curso de especialização em liderança... Momento MT|Do R7 25/07/2024 - 10h14 (Atualizado em 25/07/2024 - 10h14 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-