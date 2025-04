Professora Rosa Neide, diretora executiva do CONAB, ministra palestra em evento em homenagem as mulheres da Educação Pública em Diamantino A Prefeitura de Diamantino, por meio da Secretaria Municipal de Educação, em parceria com o Sintep – MT, realizou na última sexta-feira...

A Prefeitura de Diamantino, por meio da Secretaria Municipal de Educação, em parceria com o Sintep – MT, realizou na última sexta-feira (11.04), no Villa dos Parecis, o I Evento em Homenagem às mulheres da Educação Pública de Diamantino, com o tema “O Papel da Mulher na Sociedade”. O evento, voltado para professoras em exercício e aposentadas, contou com duas palestras ministradas pela promotora de Justiça Maria Coeli e pela professora Rosa Neide, que abordaram temas relacionados à prevenção, identificação e denúncia da violência contra a mulher.

