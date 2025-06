Professores aperfeiçoam técnicas de aprendizagem para as séries iniciais

Momento MT |Do R7

Trinta e cinco professores de Cuiabá participaram, na quinta-feira (26), de um curso de capacitação para aperfeiçoar as técnicas de aprendizagem destinadas aos estudantes das séries iniciais. As aulas, nos períodos matutino e vespertino, ocorreram no Centro de Formação, localizado na Avenida Beira Rio, sede da antiga Faculdade Unirondon.

